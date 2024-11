Rinascita Imprese e Confcommercio Roma, la testimonianza di Axelance sul valore dell’adesione

La Galleria del Centro Culturale Amministrativo di Velletri ha ospitato l’evento “L’Associazionismo e l’Impresa – valorizzazione e sviluppo delle imprese del territorio: il ruolo di Confcommercio”, organizzato da Rinascita Imprese, una delle Associazioni Aderenti di Confcommercio Roma.

Tra i protagonisti dell’evento, Axelance, rappresentata da Giulio Niccolò Maria Capasso, ha portato il proprio contributo sottolineando l’importanza dell’associazionismo per affrontare le sfide attuali e creare un futuro di crescita condivisa. Axelance, nata dall’esperienza di Assodigit, si distingue per il suo approccio etico e innovativo, che punta alla valorizzazione delle tecnologie e alla collaborazione tra competenze diverse per sostenere lo sviluppo delle imprese.

Axelance, la testimonianza di Giulio Niccolò Maria Capasso

Capasso ha dichiarato che “Axelance non è e non vuole solo essere una somma di competenze tecniche. È un progetto nato da una visione condivisa: quella di promuovere la crescita delle persone e delle imprese attraverso la contaminazione delle competenze. Questo significa che collaborare non vuol dire perdere identità, ma creare qualcosa di più grande insieme.”

Ha aggiunto Capasso: “Le sfide? Non è stato semplice mettere insieme culture aziendali diverse. Significa lavorare su una governance forte, condividere obiettivi comuni e imparare a fidarsi l’uno dell’altro. Ma queste sfide sono anche la nostra opportunità: abbiamo imparato che, lavorando insieme, possiamo offrire soluzioni davvero integrate e personalizzate per ogni cliente”.

L’incontro per valorizzare lo sviluppo delle imprese del territorio

Con oltre 200 partecipanti, l’evento “L’Associazionismo e l’Impresa – valorizzazione e sviluppo delle imprese del territorio: il ruolo di Confcommercio” ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo centrale delle Associazioni Aderenti, considerate veri e propri intermediari tra Confcommercio Roma e le realtà imprenditoriali del territorio. Grazie alla loro capacità di operare in modo capillare, le associazioni intercettano le esigenze delle imprese locali, trasformandole in proposte concrete e azioni mirate al miglioramento economico e sociale.

L’evento ha messo in luce il valore delle Associazioni Aderenti come elementi cardine nel dialogo tra Confcommercio Roma e il tessuto imprenditoriale. La capacità di queste organizzazioni di rappresentare le peculiarità delle diverse aree territoriali è fondamentale per creare sinergie efficaci e promuovere politiche di sviluppo mirate.