Rincari bollette a Luglio: aumenta la luce, scende il gas

Novità sul fronte delle bollette delle utenze di casa: a Luglio le bollette subiranno delle variazioni e, nello specifico, saliranno i prezzi per la luce mentre dovrebbe esserci una riduzione per quelli del gas. Insomma, buone nuove affiancate da cattive nuove sul fronte dei rincari.

Bollette, da Luglio rincari per la luce: prezzi più alti. Riduzioni per il gas

Nello specifico, secondo quanto viene comunicato, dunque per le bollette di casa da luglio si registrerà un aumento per i prezzi relativi la luce (+1,9%) mentre, al contempo, scenderà il prezzo del gas (-6,9%).

Secondo i rilevamenti, per l’elettricità la spesa media della famiglia-tipo, nell’anno tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, ammonterà nel complesso a 566 euro. Invece, per quanto riguarda la bolletta gas, questa ammonterà all’incirca sui 1.150 euro. Secondo Unc, dunque, si tratta di un risparmio di 64 euro in un anno.

Aggiornamento ore 6,05

Bollette più care a Luglio per la luce, par ad un +1,9%, ma al contempo anche una riduzione del prezzo del gas (-6,9%). Questi i nuovi dati che vengono diffusi circa gli esborsi per le bollette delle utenze di casa.

Dunque ci sarà un abbassamento del 6,9% per il gas e un aumento dei costi dell’1,9% per l’elettricità. Queste sono le ultime informazioni che emergono in merito alle oscillazioni delle tariffe, che entreranno nel pieno della operatività a partire dal primo luglio.

A deciderle è l’Arera (ex Autorità Energia) per il mercato tutelato. In merito a ciò che concerne il calcolo, non solo statistico, di quelli che possono essere gli esiti (in termini di impatti economici) sulle famiglie italiane, viene fuori un dato particolare su cui riflette.

Infatti, per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo, nell’anno che viene fatto comprendere tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 equivarrà a una cifra pari a 566 euro, mentre per la bolletta gas sarà di circa 1.150 euro.

In questo senso l‘Unione Nazionale Consumatori stima che per una famiglia-tipo questo cambiamento implichi il pagamento su base annua 10 euro in più per la luce e 74 euro in meno per il gas. Nel complesso, dunque, questa può assomigliare a una buona notizia, per chi usa gas metano, perchè dalla spesa complessiva, vanno detratte, di fatto 64 euro.

Aggiornamento ore 9,26

“Dopo i forti ribassi del trimestre scorso anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delle bollette dell’energia per i clienti in tutela”: a dirlo è l’Arera, che comunica i nuovi dati sulle variazioni dei costi di bolletta e fa riferimento al precedente periodo, quando la luce calò dell’8,5% e il gas del 9,9%.

Le variazioni sono stimate in relazione al prossimo trimestre e in relazione ai prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia.

Riguardo l’energia elettrica, l’aumento in particolare è dovuto da un aumento della componente a copertura della spesa per la materia energia (+2,65%), ridotto solo in parte dalla riduzione di quella per gli oneri generali (-0,75%).

“Le variazioni di questo trimestre registrano la consueta attenzione all’andamento dei mercati e delle commodity energetiche ma, alla luce delle azioni poste in essere nei due trimestri precedenti, permettono anche di contenere l’andamento degli oneri generali, in un quadro generale di stabilità”, dichiara il Presidente dell’Autorità Stefano Besseghini.

Aggiornamento ore 12.00