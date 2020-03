Ovviamente, in linea come per le altre competizioni sportive di grandi prestigio internazionale (vedi gli Europei e la Coppa America), a causa dell’emergenza da coronavirus anche il tennis ha deciso di rinviare l’atteso Roland Garros 2020 il quale, anziché come da programma – dal 25 maggio al 7 giugno – il comitato organizzatore ha deciso di spostarlo di qualche mese: dal 20 settembre al 4 ottobre.

