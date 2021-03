Rinvio Lazio-Torino, Gravina: “La Lega ha tutti gli elementi per prendere la decisione più giusta”

Lazio-Torino non si gioca, però ancora non lo ha comunicato nessuno. E’ il paradosso che sta vivendo il campionato. Il club granata è falcidiato dal Covid, sono otto i giocatori positivi, fino alla mezzanotte di oggi può svolgere allenamento solo individuale, come disposto dall’Asl di competenza. La squadra non si è presentata a Roma, stasera all’Olimpico non ci sarà nessuno.

E quindi? Le ipotesi sono due: o la Lega rinvia la gara o il Torino perde 3-0, per poi far valere le proprie ragioni in tribunale, come fatto dal Napoli. In ogni caso al momento non c’è nessuna decisione ufficiale della Lega. Ma le parole di Gravina, presidente Figc: “Bisogna rispettare i principi sanciti nel protocollo – ha detto – che è un gentlemen agreement fissato e molto chiaro che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva, poi c’è il principio della tutela della salute che è chiaramente sovraordinato ed è nelle competenze specifiche delle singole Asl”.

Continua Gravina: “La Lega ha la capacità e la delega per gestire la competizione. Hanno tutti gli elementi per adottare la decisione più giusta. C’è un’oggettiva impossibilità di poter ipotizzare la gara oggi, secondo quanto detto dall’Asl di Torino”.

“Non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali”, conclude il presidente della Figc.