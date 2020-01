Rione Monti, ladri in azione al ristorante indiano Il Guru

Paura nella notte nel centro storico di Roma: in via Cimarra a Monti un gruppo di ladri si è introdotto all'interno dello storico ristorante indiano Il Guru.

Diversi i danni provocati dai malviventi, a partire dalla porta d’ingresso a vetri scassinata. Nonostante i ladri siano riusciti ad entrare all’interno del ristorante sembrerebbe che il furto sia stato sventato, forse grazie a qualche volante di servizio in via dei Serpenti che deve aver fatto scappare i malviventi a mani vuote.

I ristoratori, storici commercianti del rione Monti, sono ora alle prese con la sistemazione del locale così da poter tornare operativi già dalla serata di oggi per una delle ultime cene a base di cibo indiano prima della chiusura prevista per domenica 26 gennaio.

Chiude il ristorante indiano Il Guru a Roma

Ultimi giorni di attività per il celebre ristorante indiano “Il Guru” nel Rione Monti. A darne notizia sono gli stessi proprietari tramite un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook “Ristorante Indiano Il Guru”, una lettera che la famiglia Myladoor ha firmato per salutare un’ultima volta i tanti romani e turisti che per oltre 29 anni hanno varcato, almeno una volta, il portone d’ingresso del locale di via Cimarra 4.