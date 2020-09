Ripartire dal lavoro, oggi a Roma sindacati in piazza

Ripartire dal lavoro: è questo lo slogan della manifestazione, convocata dai sindacati Cgil Cisl e Uil, che si sta svolgendo questa mattina dalle 9.30 in piazza del Popolo a Roma.

Una vera e propria giornata di mobilitazione nazionale per rilanciare i temi della crescita e del lavoro “in un momento così delicato” e per richiedere a politici e istituzioni “in questa stagione eccezionale fatta di paure, e incertezze sul futuro”, spiegano in una nota Michele Azzolla, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, i tre segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio e Uil Lazio, di non perdere l’occasione dei 209 miliardi stanziati dal Recovery Fund, lo strumento dell’Unione europea per stimolare la ripresa, per sostenere la crescita economica, il lavoro, le famiglie, la ricerca, i giovani e la scuola.

