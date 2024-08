Riprendono le scadenze fiscali: cosa c’è da sapere per il mese di settembre

A settembre riprendono le scadenze fiscali e gli obblighi tributari. A partire dal 5 settembre, l’Agenzia delle Entrate riaprirà le operazioni, riprendendo i termini per i pagamenti relativi alle comunicazioni per irregolarità e agli esiti dei controlli formali. Già dal primo settembre, sono ricominciate le notifiche di avvisi bonari e lettere di compliance. Nel corso del mese, i contribuenti dovranno fare attenzione a diverse scadenze, tra cui la quinta rata della rottamazione quater, la tobin tax, la cedolare secca per le locazioni brevi e il versamento del bollo auto. È importante rispettare tutte le scadenze per evitare sanzioni e mantenere i benefici delle agevolazioni.

Settembre segna una scadenza cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater. La quinta rata, originariamente prevista per il 31 luglio, è stata posticipata al 15 settembre 2024. Questo rinvio è stato introdotto tramite il decreto legislativo che stabilisce disposizioni integrative e correttive per il regime di adempimento collaborativo e la semplificazione degli adempimenti tributari. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che per mantenere i benefici della definizione agevolata, il versamento deve essere effettuato entro la nuova scadenza del 15 settembre. La legge prevede una tolleranza di 5 giorni, il che significa che i pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 23 settembre 2024. È previsto anche il pagamento dell’ultima rata del 2024 entro il 30 novembre, o in base alle scadenze indicate nel proprio piano di pagamento.

Il 16 settembre è un’altra data importante per chi deve adempiere a specifici obblighi fiscali. In questa giornata, banche, società fiduciarie e imprese di investimento dovranno versare la tobin tax, ovvero l’imposta sulle transazioni finanziarie. Nello stesso giorno, gli intermediari immobiliari e i gestori di piattaforme online che trattano affitti brevi dovranno pagare la cedolare secca per le locazioni brevi. Questa cedolare prevede una ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di agosto. La scadenza del 16 settembre rappresenta un momento cruciale per coloro che devono adempiere a questi obblighi, ed è fondamentale assicurarsi di rispettare i termini per evitare possibili sanzioni.

Il 20 settembre è la data entro la quale le aziende elettriche devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione riguardante i dati relativi al canone TV. Questa comunicazione deve contenere informazioni dettagliate sul canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Questo adempimento è fondamentale per assicurare una corretta gestione del canone TV, e il mancato invio della comunicazione può comportare sanzioni amministrative per le aziende elettriche coinvolte.

L’ultima data significativa del mese è il 30 settembre. Entro questa scadenza, i proprietari di autoveicoli dovranno procedere con il pagamento del bollo o del superbollo, in base alla cilindrata del loro veicolo. Inoltre, coloro che hanno aderito al ‘ravvedimento speciale’ e hanno optato per la rateizzazione dovranno versare la settima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo previsto. Questa rata rappresenta un’opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte, ma il mancato pagamento entro la scadenza può comportare la perdita di questa agevolazione.

