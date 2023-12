Risolto il giallo del bimbo inglese scomparso in Spagna sei anni fa: Alex ritrovato in Francia

E’ stato ritrovato Alex il bambino inglese scomparso sei anni fa in Spagna durante una vacanza con mamma e nonno. Alex oggi ha 17 anni ed è stato notato da un automobilista che vagava da solo in Francia nella zona di Tolosa e lo ha portato alla stazione di polizia dove è stato identificato dalle autorità locali.

Risolto il giallo del bimbo scomparso in Spagna sei anni fa: Alex ritrovato in Francia

Al momento della scomparsa a ottobre 2017, Alex allora undicenne era a Marbella, in Spagna, con la madre e il nonno. Una vacanza che doveva durare poco. A distanza di giorni però del piccolo non c’era più traccia, sparito insieme a mamma e nonno.

La polizia inglese quindi aprì un’inchiesta sulla scomparsa del minore e la nonna e tutore ufficiale di Alex ipotizzò che i due si fossero stabiliti da qualche parte per intraprendere “uno stile di vita alternativo”. “Non volevano che Alex andasse a scuola, non credono nella scuola tradizionale”, denunciò la nonna.

Fuggito da una comunità rurale ai piedi dei Pirenei

L’ipotesi iniziale fu che i due con il bambino fossero partiti dal porto di Malaga per raggiungere Melilla, in Marocco. Oggi invece alla luce del ritrovamento di Alex gli investigatori sospettano che il ragazzo sia fuggito da una comunità rurale ai piedi dei Pirenei.

Alex avrebbe vissuto nel sud della Francia, decidendo giorni fa di lasciare la “comunità” e avviarsi a piedi in un viaggio che lo ha portato ad incontrare sulla sua strada un camionista francese. Preoccupato dal racconto del giovane lo ha accompagnato alla Polizia dove Alex, che è in buona salute, ha rilasciato le prime informazioni.

Secondo quanto riporta la stampa inglese, la polizia di Manchester ha rilasciato una dichiarazione in cui spiegava che gli agenti di Oldham sono in contatto con le autorità francesi per stabilire l’autenticità delle notizie sul ritrovamento di Alex. “Si tratta di un’indagine complessa e di lunga durata e dobbiamo svolgere ulteriori indagini e mettere in atto adeguate misure di salvaguardia” ha spiegato un portavoce.