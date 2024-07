Rissa ad Arco di Travertino, cosa è successo

Una rissa scoppiata domenica sera ad Arco di Travertino, dove cittadini stranieri hanno iniziato a litigare per futili motivi in via Rocca di Papa: varie segnalazioni giunte al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno notato i tre colpirsi a vicenda, anche con catene e bottiglie in vetro, e li hanno bloccati. Si tratta di cittadini romeni, senza dimora, che sono stati arrestati per rissa aggravata e portati in caserma, in attesa del rito direttissimo.