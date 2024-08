Rissa nel bar alle porte di Roma: tre arresti

Rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse di cui dovranno rispondere tre uomini arrestati ieri sera in un bar a Valmontone, comune in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e di quella di Colleferro che hanno arrestato i tre: un 44enne, un 37enne e un 42enne portati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista questa mattina davanti al giudice del tribunale di Velletri.

Aggiornamento ore 9.30

Tutto è iniziato nella serata di ieri quando i carabinieri di Valmontone sono intervenuti presso un bar dopo aver ricevuto la segnalazione di due uomini che, in evidente stato di alterazione, stavano importunando i clienti. Arrivati sul posto i militari hanno riportato alla calma il 44enne e il 37enne, ma durante le fasi di identificazione è sopraggiunto il 42enne, fratello del 44enne.

E qui è partita la rissa con l’artefice il 42enne e gli altri due pronti ad aggredire i carabinieri colpiti tra spintoni e pugni tanto da procurare lievi lesioni ad uno dei militari. Preallertati dalla centrale operativa, poiché uno dei presenti era già noto per fatti analoghi, sul posto sono arrivati dopo poco anche i carabinieri di Labico e Colleferro, riuscendo a bloccare i tre uomini e conducendoli prima in caserma e poi all’ospedale di Colleferro dove però i tre hanno rifiutato le cure dei sanitari.

Aggiornamento ore 12.50

I tre gravemente indiziati di rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono comparsi in tribunale dove il giudice all’esito dell’udienza ha convalidato gli arresti. Sono quindi stati rimessi in libertà in attesa del processo.

Aggiornamento 17.58