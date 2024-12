Rissa tra bande a Ponte Sisto, ferito 29enne

Rissa fra bande a ponte Sisto: finisce a coltellate uno scontro tra rivali e ad avere la peggio è un 29enne, ferito e poi trasportato in ospedale. In manette un ragazzo neo maggiorenne. Il 18enne è stato arrestato dai carabinieri in via Garibaldi.

Rissa tra bande a Ponte Sisto: in manette un diciottenne

Panico a ponte Sisto, nel cuore di Trastevere dove si è inscenata una rissa fra bande, due gruppi di tunisini. Uno scontro nel corso del quale sono apparse le lame, con un ragazzo accoltellato e lasciato in terra in una pozza di sangue fra la paura delle persone che affollavano giovedì sera la zona della movida del centro storico. In fuga, l’aggressore è stato poi scovato dai carabinieri: si tratta di un ragazzo diventato da poco maggiorenne.

Leggi anche: Blitz di carabinieri e polizia al Quarticciolo

La rissa è scoppiata fra due bande di tunisini, almeno cinque stando ai testimoni, tutti molto giovani. Urla, grida e violenze. Calci e pugni, bottiglie rotte e un coltello. Ad avere la peggio un 29enne, colpito al volto, al braccio e ad un gluteo. Soccorso dagli amici è stato condotto ospedale Fatebenefratelli.

Decine le richieste d’intervento al 112 da parte dei tanti testimoni presenti. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno ascoltato il ferito e i suoi amici. Raccolta una descrizione i militari dell’Arma hanno controllato la vicina zona di Trastevere e di piazza Trilussa. A metterli sulle tracce degli aggressori un terzo gruppo di tunisini che ha indicato la fuga verso l’area del Gianicolo.

Le ricerche dei carabinieri sono infine concluse quando, in via Garibaldi, hanno fermato il presunto aggressore, con il resto della banda riuscita a scappare. Identificato in un ragazzo di 18 anni nato in Tunisia, arrestato per tentato omicidio in concorso. Proseguono le indagini per rintracciare gli amici in fuga.

Leggi anche: Denuncia il figlio spacciatore: il papà chiama i carabinieri per farlo arrestare