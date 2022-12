Ristorante respinge gruppo clienti cristiani: “Non rispettano diritti”

(Adnkronos) – “In otto anni di servizio abbiamo raramente rifiutato qualcuno che voleva cenare da noi”. Questa volta, invece, l’hanno fatto, spiegano dal ristorante Mezger Bar and Butchery nel quartiere storico di Union Hill della città americana di Richmond in Virginia. “Molti del nostro staff sono membri della comunità LGBTQ+” e, quindi, “abbiamo rifiutato la prenotazione di un gruppo cristiano conservatore”, accusa il ristorante su Instagram, “che non gli riconosce i diritti nel nostro Stato, contro l’aborto, e che non è per nulla inclusivo”. “Abbiamo sempre rifiutato di servire chiunque abbia messo a disagio o abbia messo a rischio il nostro personale, questa è sempre stata la linea alla base delle nostre decisioni. Tutte le persone del nostro staff hanno diritti e vanno trattati con dignità in un ambiente di lavoro sicuro”, afferma il ristorante.