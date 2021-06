Ristoranti, Sibilia: “In quanti a tavola? Alzerei numero tra 8 e 10”

In quanti si può stare a tavola nei ristoranti? A intervenire sulla regola delle 4 persone è il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia: “Penso che sia necessario fidarsi dei cittadini e dei vaccini, direi magari massimo 4 non vaccinati a tavola, sia all’aperto che al chiuso”, dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Come numero totale quale si potrebbe ipotizzare? “Questo numero va ampliato, Sileri ha proposto 8-10 persone, io non do numeri ma si potrebbe utilizzare questo criterio”. Se dovesse, invece, indicare un numero? “Diciamo che alzerei il numero dei posti a tavola tra gli 8 e i 10, sia all’aperto che al chiuso, dando un minimo di fiducia alle persone”.