Ritrova uno scontrino degli anni 2000, incredibile la differenza: quanto costava fare la spesa

Quanto costava fare la spesa nel 2000? Sono passati oltre 20 anni dall’introduzione dell’euro ma questo scontrino ci ricorda quanto sono cambiati i costi negli ultimi anni tra nuova moneta ed inflazione.

Non tutti ricorderanno i primi anni 2000 quando prima dell’arrivo dell’euro i costi per fare la spesa erano completamenti differenti rispetto a quelli che troviamo oggi in tutti i supermercati, negozi e centri commerciali. I costi degli ultimi mesi continuano a far preoccupare gli italiani che pur mantenendo lo stesso stipendio di sempre si ritrovano a fare i conti con l’inflazione e prezzi di qualsiasi prodotto in costante aumento. I meno giovani però ricorderanno senza dubbio la spesa con la cara e vecchia Lira, quando prima del 2001 fare la spesa significava tutt’altro rispetto ai tempi d’oggi.

È pur vero che nonostante i costi ridotti rispetto ad oggi, anche nei primi anni duemila ci si lamentava dei rincari rispetto agli anni Settanta e Ottanta ma ora la situazione sta facendo preoccupare non poco, molti italiani sono preoccupati anche dalla cessazione del Reddito di Cittadinanza che per alcune famiglie rappresentava una bella entrata utile ad arrivare a fine mese. Ma vediamo nel dettaglio quanto costava fare la spesa nel 2000, questo scontrino è sorprendente.

Costo spesa primi anni 2000

Siete pronti a restare stupiti dai costi della spesa prima dell’introduzione dell’euro? Guardate quanto costava, ad esempio, un caffè: non più di 1500 lire, meno di un euro di oggi. Ed il pane? Da 4500 lire (poco più di 2 euro al kg) di 20 anni fa a 6mila lire di allora oggi (circa 3 euro).

Questi sono solo alcuni dei dati emersi da un’interessante ricerca condotta dal blog “Il ventunesimo secolo” che paragona i prezzi dal 2000 al 2023, tantissime cose sono cambiate in questi ultimi 23 anni tra pandemia, guerre e inflazione che sta davvero preoccupando tante famiglie. Un litro di latte si pagava 2000 lire (1 euro circa), un prezzo oggi davvero inimmaginabile. La carne si pagava 25000 lire al kg, poco più di 10 euro mentre la benzina 2000 lire (1,03 euro), oggi minimo 1,60 euro (3098 lire).