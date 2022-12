Rixi, ‘avvicinare nuove generazioni ad economia del mare’

(Adnkronos) – – ”L’industria nautica funziona bene ma come tutte le cose che funziona non bene bisogna cercare di fare in modo che la pianta continui a crescere e cresca anche in futuro. Va concimata e fare in modo che le nuove generazioni si avvicinino al mare e vedano nel sistema economico al turismo marino, la cantieristica e la nautica di diporto uno sbocco professionale e un futuro per la loro vita”. Lo sottolinea il vice ministro delle Infrastrutture e dei rapporti, Edoardo Rixi, in occasione dell’assemblea di Confindustria Nautica.