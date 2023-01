Rixi, trasporto pubblico ha bisogno di un punto di equilibrio

(Adnkronos) – “Il tema del trasporto pubblico locale necessita di una serie di interventi sui fondi e sulle capacità di capillarità del servizio. L’obiettivo per il miglioramento del settore non può prescindere dalla riduzione dei costi dei servizi, unito a un incremento della qualità del servizio”. Queste le parole di Edoardo Rixi, Vice-ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pronunciate durante l’evento Mobilitevolution, il XVII convegno nazionale dell’Associazione Trasporti Asstra, tenutosi oggi presso il Museo MAXXI di Roma. Organizzato in presenza per diffondere i risultati del rapporto sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, il convegno riporta caratteristiche, prospettive e obiettivi del settore dei trasporti.

“Gestire i processi di trasformazione sarà fondamentale – riporta Rixi – e allo stesso tempo dobbiamo investire correttamente nelle nuove tipologie di carburante. Dobbiamo imparare dagli errori del passato”. Il vicepresidente riporta il caso dello scorso anno, facendo riferimento all’iniziativa di aggiungere mezzi a metano, seguita da un incremento dei prezzi del carburante che hanno pregiudicato la fattibilità e l’utilità del progetto. “In sintesi – conclude – nei prossimi mesi sarà fondamentale puntare alla gestione dei processi di trasformazione e ridurre i tempi di attesa e i costi, ma aumentando la qualità del servizio. Per il 2023 ci aspettiamo maggiori quantitativi di risorse. Puntiamo a indirizzarle dove sarà maggiormente necessario e dove potranno rivelarsi più redditizie. Ci impegneremo in questo senso”.