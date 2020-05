Roberta di Padua Uomini e Donne, chi è la dama che contende Giovanni a Veronica: età e lavoro

Torna Uomini e Donne nella sua formula originale, fatta di protagonisti in studio e emozioni vere, tornano anche litigi e duelli. Le protagoniste? Roberta di Padua e Veronica Ursida. Le due hanno frizioni da tempo, alimentate questa volta dall’interesse comune per Giovanni, uno dei cavalieri arrivati per ultimi nella trasmissione di Maria De Filippi.

Fino a poche settimane fa il cavaliere della contesa era Armando Incarnato: cambiano i protagonisti ma non i sentimenti di rivalsa che animano le due donne, spesso in contrasto per visioni divergenti. Lo scontro si accenderà e Roberta avviserà la rivale di volersi mettere in gioco con Giovanni, che nel frattempo sembra aver dato la sua preferenza a Veronica. Scopriamo intanto chi è Roberta di Padua.

Roberta di Padua, Instagram e vita privata

Roberta di Capua è nata a Cassino nel 1982, ha 37 anni ed è diventata ormai uno dei volti noti della trasmissione, tanto da aver raggiunto 100mila followers su Instagram. Attualmente vive a Pontecorvo, dove può contare sull’affetto della famiglia. Ha un figlio nato dalla relazione con Giuseppe D’Aguanno, fratello. Di Federico, ex volto noto proprio di Uomini e Donne.

Roberta ama il mare e i luoghi caldi, come dimostrano anche i suoi ultimi scatti postati su Instagram, alcuni bollenti. E’ in cerca dell’amore vero e oltre ad essere una mamma premurosa ha svolto un ruolo politico importante in ambito locale. Troverà a Uomini e Donne l’anima gemella? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne.