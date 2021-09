Roberta Uomini e Donne, chi è la tronista del Trono classico

Ci ha messo poco per farsi apprezzare, Roberta Ilaria Giusti, una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Con i suoi modi semplici, genuini, ha fatto subito una buona impressione sul pubblico in studio e a casa. La giovane è stata presentata nel corso della prima settimana dopo la ripresa del programma condotto da Maria De Filippi.

Roberta è una delle protagoniste del Trono classico di Uomini e Donne, insieme ad altri tre colleghi: Andrea Nicole, Joele Milan e Matteo Fioravanti. Ma chi è Roberta? Di lei non si sa ancora molto, anche se, attraverso il suo video di presentazione, il pubblico ha potuto iniziare a farsi un’idea su di lei.

Roberta ha 21 anni, abita a Roma dove si è laureata in Lingue straniere, ed è alla ricerca di un uomo con cui costruire una relazione importante: Ho bisogno di potermi fidare, cerco un uomo dalla personalità riconoscibile, non mi piacciono gli sciami. Ci vuole tanta santa pazienza con me. Non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi”, ha detto.

All’età di 14 anni Roberta ha perso il papà. Un evento che l’ha inevitabilmente cambiata. Dopo un periodo difficile ha capito che “non si può scappare dalla sofferenza, ma solo conviverci. Oggi il pensiero di assomigliare a lui mi rende orgogliosa e felice”, ha fatto sapere. Nell’ultima puntata abbiamo visto la sua esterna con un ragazzo di 29 anni, chef e romano come lei.