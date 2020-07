Roberto D’Agostino: età e carriera del direttore di Dagospia ospite a ‘Io e te’

Un’anima da rock lo spirito da giornalista. Può essere questa la sintesi per descrivere Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, il sito aperto nel 2000 diventato per molti un punto di riferimento per anticipazioni, gossip, politica e tanto altro. Dopo un’infanzia da ragionier, infatti, Roberto si è dedicato al mondo della televisione, della radio e del giornalismo.

Nasce a Roma, nel quartiere San Lorenzo, viene assunto come ragioniere, ma il suo sogno è un altro. Si divide, infatti, tra il lavoro quotidiano e quello della notte. Fa il Dj e conosce diverse personalità influenti del mondo dello spettacolo. Così inizia a lavorare per il programma Bandiera gialla. Sarà solo il primo di una lunga lista.

D’Agostino, da Dj a giornalista

Viene fortemente voluto da Renzo Arbore che lo vuole al suo fianco in Tv. Intanto nel 1981 ottiene il tesserino da giornalista pubblicista. Roberto D’Agostino è nato nel 1948, ha 72 anni e da 20 guida con successo il sito Dagospia. Celebre anche per i suoi battibecchi televisivi non ha mai avuto paura di dire quello che pensa.

La sua curiosità l’ha portato ad essere uno dei giornalisti più apprezzati, ma allo stesso tempo contestati. Per quanto riguarda la situazione sentimentale Roberto D’Agostino è sposato con Anna Federici dal 1997. Ora vive ancora a Roma, ma ha lasciato San Lorenzo, storico quartiere dove è nato e cresciuto fino all’età di 37 anni.