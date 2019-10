Roberto Fico, chi è e quanto guadagna il Presidente della Camera: età, carriera, famiglia, oggi a Le Iene servizio sulla colf

Quest’oggi, Martedì 22 ottobre 2019, in diretta e in prima serata, alle ore 21.25 su Italia 1 tornano le Le Iene Show e tra i principali servizi ci sarà quello sulla ormai famosa colf che lavorava senza alcun contratto nella casa di Napoli dove il presidente della Camera Roberto Fico viveva con la sua compagna. Come è noto, il giudice ha rigettato la querela che Fico aveva sporto nei confronti della trasmissione di Italia1.

Ma in questo contesto, emerge come per tantissime persone, attirate dalla vicenda, sia salita a galla una impetuosa curiosità sulle vicende della vita di Roberto Fico, sulla sua carriera e sulla escalation nella politica.

Tantissimi si chiedono come abbia fatto e da quando a scalare i vertici della politica, quanto guadagni oggi come Presidente della Camera dei Deputati e quale sia la sua vita privata. Ebbene, andiamo a scoprirlo. Chi è, dunque, Roberto Fico?

Roberto Fico, chi è e quanto guadagna il Presidente della Camera: anni, professione, politica, Camera dei Deputati, Le Iene servizio sulla colf

La domanda più gettonata è proprio questa: Roberto Fico chi è e quanto guadagna come Presidente della Camera? Ebbene, andiamo a conoscerlo meglio,

Dopo il famoso voto delle Politiche del 4 marzo, Roberto Fico è stato subito accostato come nome caldo per la presidenza della Camera. Tante altre candidature, come quella di Emilio Carelli e Riccardo Fraccaro, alla fine hanno lasciato spazio a quello di Roberto Fico che ha ottenuto la nomina.

Conosciamo meglio il Presidente della Camera dando uno sguardo alla sua vita privata, a quanto guadagnava prima di entrare in politica e quanto oggi. Roberto Fico è nato a Napoli il 10 ottobre 1974. Dopo essersi diplomato al Liceo classico Umberto I, ha proseguito gli studi a Trieste dove si è laureato in Scienze della Comunicazione con una tesi incentrata sulla comunicazione di massa.

In quel periodo grazie al progetto Erasmus ha frequentato per un anno la Facoltà di Scienze Sociali di Helsinki, completando poi il proprio percorso di studi post laurea con un master in Knowledge management presso il Politecnico di Milano.

La carriera lavorativa di Roberto Fico è poi sempre basata sulla comunicazione; prima era un tour operator a Genova e in seguito è diventato ufficio stampa in una società di formazione aziendale.

Prima di mettersi in proprio nel 2009, il parlamentare del Movimento 5 Stelle ha lavorato negli anni in un call center, come redattore in una casa editrice di Napoli e come responsabile della comunicazione di un hotel sempre nella città partenopea.

Pur lavorando molto, non ha mai trascurato la politica, sua grande passione. Nel 2005 infatti è tra i fondatori del Meetup Amici di Beppe Grillo a Napoli, potendo così essere annoverato tra i pentastellati della prima ora.

Roberto Fico, chi è: dalla nascita del M5S alla escalation politica. Vigilanza Rai, deputato, Presidente della Camera

Con la nascita nel 2009 del Movimento 5 Stelle Fico è subito entrato a farne parte, venendo in seguito eletto deputato alle elezioni politiche del 2013 e riconfermato poi nel recente voto del 4 marzo 2018.

Durante la sua prima legislatura in Parlamento, ha ricoperto il delicato incarico di Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza RAI. Adesso invece il suo nome è salito alla ribalta con la presidenza della Camera dei Deputati.

Dunque Fico è il Presidente della Camera. Tra i parlamentari della prima esperienza parlamentare del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico è stato una delle figure che più è venuta fuori assieme a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.

Tanta popolarità che i molti nella base pentastellata pensavano si potesse anche candidare alla guida del Movimento, sfidando nelle primarie Luigi Di Maio. Per evitare grane, Fico ha preferito alla fine non partecipare.

Sabato 24 marzo 2018 con una larga maggioranza Roberto Fico è stato eletto Presidente della Camera, con i pentastellati che poi hanno rispettato il patto di divisione delle cariche con il centrodestra votando alla guida del Senato la forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Roberto Fico, chi è: carriera politica e quanto guadagna

Quando entrò in Parlamento nel 2013 Roberto Fico aveva un reddito pari a zero. I primi cinque anni a Montecitorio però oltre che portarlo a una ribalta politica hanno permesso al grillino di migliorare evidentemente le sue entrate.

Nella sua ultima dichiarazione dei redditi relativa al 2016 Fico infatti ha dichiarato 98.471 euro. Una cifra questa in linea con quella degli altri big del Movimento Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.

Con il nuovo incarico Roberto Fico però andrà a guadagnare in maniera diversa rispetto ai suoi colleghi deputati. Questo è quanto prevede lo stipendio mensile del Presidente della Camera.

Indennità di parlamentare – 5.000 euro

Diaria – 3.503 euro

Rimborso spese – 3.690 euro

Indennità d’ufficio – 4.223 euro

Appena si è insediato però Fico ha annunciato la sua intenzione di rinunciare all’indennità di ufficio. In pratica quindi anche nei prossimi cinque anni andrà a guadagnare come nella scorsa legislatura.

Oltre alla rinuncia all’indennità d’ufficio, Roberto Fico come tutti gli altri del Movimento 5 Stelle andrà poi a tagliarsi una parte dell’indennità di parlamentare, facendo confluire la somma a cui si è rinunciato in un fondo per il microcredito.

Di recente, il suo nome è diventato oggetto di discussione a Le Iene per la vicenda della Colf, di cui appunto si parlerà questa sera in trasmissione.