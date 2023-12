Roberto Saviano critica Giorgia Meloni e parla di omertà

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata oggetto di dure critiche da parte di Roberto Saviano, noto giornalista e scrittore, in risposta agli attacchi ricevuti durante il suo intervento a Fratelli d’Italia Atreju. Meloni aveva accusato Saviano di scrivere su mafia e camorra solo per il profitto personale. Saviano, in una breve replica in video, ha affermato che Meloni lo cita ogni anno per trovare un capro espiatorio e riversare la rabbia della sua banda. Ha poi sottolineato che l’accusa di arricchirsi scrivendo sulla criminalità è un cliché vecchio di quarant’anni utilizzato anche dalle organizzazioni criminali stesse.

Saviano ha interpretato le parole di Meloni come una forma di omertà, invitando al silenzio attraverso la critica alla denuncia del male. Ha citato esempi specifici, come il caso di Caivano, sottolineando l’inefficacia delle azioni della politica di Meloni nel risolvere i problemi. L’intero confronto ha messo in luce le tensioni esistenti tra Meloni e Saviano, con il giornalista che critica la politica della presidente del Consiglio.