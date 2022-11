Roberto Spada libero a Ostia, 3 anni sorveglianza speciale

(Adnkronos) – La polizia ha notificato la sorveglianza speciale di polizia della durata di tre anni a Roberto Spada, scarcerato oltre un mese fa, dopo che aveva scontato la condanna per l’aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi. La notifica è stata eseguita nel corso dei controlli straordinari della polizia in alcune zone del litorale e nella zona dei lotti teatro negli ulti i tempi di comportamenti dimostrativi e intimidatori. In campo da questa mattina gli agenti della Polizia del X Distretto Lido di Roma, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e della Squadra Cinofili.

Il controllo dall’alto è stato assicurato da un elicottero del reparto Volo della Polizia. Le operazioni sono state disposte dal questore di Roma al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e ripristinare la legalità sul territorio. Circa 240 le persone identificate, 150 gli autoveicoli fermati, sette le perquisizioni eseguite durante le quali sono state sequestrate cento dosi di crack già pronte per essere immesse sul mercato. Sempre nello stesso ambito un uomo è stato arrestato. I controlli sono stati poi estesi anche in piazza Gasparri, via Forni e via Mario Fasan.