Roberto Spada ‘sfrattato’ a Ostia, cerca casa: “In affitto senza busta paga”

(Adnkronos) – E’ stata sgomberata la casa occupata abusivamente a Ostia da Roberto Spada con la compagna. A liberare l’appartamento del comune di Roma i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Ostia. La casa si trova in via Guido Vincon al lido di Ostia. Su Facebook ieri sera Roberto Spada – salito alla ribalta delle cronache per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi – ha messo anche un annuncio: “Cercasi casa in affitto per noi, imminente … Nel decimo municipio … p.s. senza busta paga”.