Roberto Vannacci torna in servizio e continua a promuovere il suo libro

Dopo alcune settimane di licenza forzata, il generale Roberto Vannacci torna in servizio. in tanti si ricorderanno il caso del bestseller autopubblicato “Il mondo al contrario” che ha scatenato le polemiche perché contenente affermazioni contro i gay e i migranti.

Il nuovo ruolo che gli è stato affidato è di capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri nella sede di palazzo Esercito a Roma.

Guido Crosetto ha autorizzato un’inchiesta formale su di lui. È stata aperta per accertare le eventuali infrazioni disciplinari. Durante questo periodo, il generale non ha messo in pausa il suo tour di promozione del libro, ma ha continuato tra proteste e contestazioni. «Durante il mio tempo libero – spiega all’Ansa Roberto Vannacci – faccio tantissime attività: leggo, scrivo, vado a nuotare, a correre, a pescare, a funghi, sto con la famiglia e, volendo, posso anche presentare il mio libro che è proprio il risultato di una mia attività artistica, culturale e ricreativa condotta, appunto, nel mio tempo libero».