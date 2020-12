Roccasecca, violate quarantene, l’allarme del sindaco

Dal Comune di Roccasecca dei Volsci una notizia preoccupante e confermata direttamente dal sindaco. Alcuni cittadini, nonostante fossero stati posti in quarantena per l’accertata positività al Covid, sarebbero stati notati a spasso per le strade e per negozi. “Negli ultimi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni relative a violazioni di quarantene, sia fiduciarie sia obbligatorie.” ha detto il primo cittadino Barbara Petroni. “Questo non va assolutamente bene. Chi si è, sfortunatamente contagiato, deve collaborare alla tutela della salute pubblica rispettando le regole in vigore».

SEGUONO AGGIORNAMENTI