Rocco Hunt, chi è: età, vita privata e carriera del rapper napoletano

Chi è Rocco Hunt? In questi minuti è tornato in Tv nel corso del salotto di Caterina Balivo del pomeriggio, Vieni da me.

L’artista napoletano ha parlato di famiglia, del padre, della fede in padre Pio, delle sue origini umili e dell’amore per la compagna e il figlio Giovanni.

Ha anche negato di volersi ritirare, come era stato paventato tempo fa, dalla scena musicale.

Ma chi è in realtà Rocco Hunt? Chi si cela dietro il giovane emergente rapper che vinse Sanremo?

Rocco Hunt, al secolo Rocco Pagliaruolo, nasce a Salerno nel 1994.

Cresce nel quartiere Pastena di Salerno e proprio durante i primi anni della sua adolescenza si avvicina al mondo dell’Hip Hop, battezzandosi col nome provvisorio Hunt MC.

Dopo un lungo periodo di tempo passato studiando e allenando la sua voce, il rapper salernitano pubblica il suo primo lavoro A’ music è speranz, nel 2010 per l’etichetta Dint Recordz.

L’anno dopo, coi colleghi e amici Clementino e ‘Nto, pubblica il suo secondo lavoro: Spiraglio di periferia.

La nuova composizione ottiene un discreto successo nella scena Hip Hop underground, soprattutto per il videoclip dell’estratto O’ mar ‘e o’ sole.

Nel 2013 Rocco Hunt firma un contratto con Sony Music e pubblica poco tempo dopo il suo disco d’esordio, Poeta urbano, rivelazione per il pubblico.

Rocco Hunt partecipa al concorso di Sanremo per la categoria Nuove proposte e riesce a passare.

Il rapper gareggia al Festival con il brano Nu juorno buono e arriva primo, diventando il primo rapper nella storia del festival a vincere nella sua categoria.

Dopo l’enorme ondata di successo di Rocco a Sanremo, il cantante pubblica il suo secondo album, ‘A verità (2014), nella quale inserisce il premiatissimo Nu juorno buono.

Il nuovo disco vanta la partecipazione di cantanti del calibro di Eros Ramazzotti, Noyz Narcos e, dopo anni dalla prima collaborazione, Clementino.

L’album si classificherà primo nella classifica italiana degli album. Lo stesso anno ‘A verità viene certificato disco d’oro dalla FIMI.

Il suo successo ormai è nazionale. Rocco pubblica anche un terzo album, SignorHunt (2015).

Il rapper salernitano parteciperà per la seconda edizione consecutiva come giudice di Sanremo Young, in onda questo venerdì in prima serata su Rai 1.