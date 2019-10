Rocco Schiavone, dopo il successo arriva la quarta stagione. Anticipazioni e trama

Con le parole “Io ho chiuso” si è chiusa ieri sera l’ultima puntata di Rocco Schiavone, la fiction di Rai 2 premiatissima dal pubblico. Un finale che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, fatto che lasciava presagire un possibile seguito della storia.

Ebbene sì, le sorti del vicequestore saranno ancora in tv. Di romanzi di Antonio Manzini, infatti, dai quali è stata tratta la serie, ce ne sono ancora due: “Rien ne va plus” e “Ogni riferimento è puramente casuale”. Questo vuol dire che la produzione ha pensato bene di programmare una quarta stagione.

Rocco Schiavone 4: dai romanzi di Antonio Manzini, arrivano le nuove puntate. Trama, cast, attori, anticipazioni

Qualcuno si sarà perso la notizia, ma in realtà dallo scorso maggio è noto che la quarta stagione di Rocco Schiavone si farà. Era stata la produttrice Maddalena Rinaldo ad annunciare che nel 2020 sarebbero ricominciate le riprese di Rocco Schiavone in Valle d’Aosta.

Marco Giallini, protagonista della serie, in quella occasione aveva dichiarato: “È veramente una bella cosa per la Valle d’Aosta, ma pure per me. Perché il personaggio è vicino, purtroppo nelle cose belle e nelle cose brutte, alla mia vita. Per me ha contato molto. E che io lo abbia fatto qui è un onore. Vedere che ti salutano così calorosamente, che sembra quasi di trovarsi a Trastevere, vuol dire che sono arrivato, altrimenti prima di darti un po’ di confidenza, insomma tre o quattro anni ci mettete, noi siamo un po’ più diretti”.