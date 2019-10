Rocco Schiavone, Marco Giallini, chi è Stella la fidanzata (presunta) dell’attore romano: foto, dichiarazioni, confessioni

Questa sera torna in onda con un’altra puntata de Rocco Schiavone su Raidue in prima serata: ma per Marco Giallini le soddisfazioni non sembrano limitarsi semplicemente al lavoro ed alla carriera nel mondo del cinema e della tv.

Perchè? Semplicemente perché, stando ad alcuni rumors, l’attore romano Marco Giallini parrebbe aver trovato la felicità in una nuova relazione sentimentale. Con chi? Con una presunta nuova compagna dal nome Stella.

Ma chi è Stella la fidanzata (presunta) di Marco Giallini, protagonista di Rocco Schiavone in Tv? Ecco cosa sappiamo e, tra l’altro, cosa ha detto lo stesso attore.

Rocco Schiavone, Marco Giallini, chi è Stella la fidanzata (presunta) dell’attore romano: anni, rumors, foto, indiscrezioni

Ormai nessuno più si chiede chi è Marco Giallini, l’attore che oggi ha 56 anni, ed è noto per aver interpretato tantissimi film anche nel 2019 e sempre più in rampa di lancio per la performance in Rocco Schiavone.

Marco Giallini, che ha raccontato di recente ancora una volta del suo dolorosissimo passato con la scomparsa della moglie Loredana e di quanto la continua insistenza sul tema da parte dei giornalisti lo abbia particolarmente infastidito, parrebbe, dunque, aver trovato una nuova fidanzata.

Ma chi è? Ed è veramente così che stanno le cose per il protagonista di Rocco Schiavone? Certo, è noto come la scomparsa della sua Loredana (con cui ha avuto due figli) abbia segnato la vita di un uomo che, comunque, ha dimostrato di sapersi rialzare. Ma l’amore, si sa, fa sempre la differenza.

Marco Giallini oggi, dopo un periodo duro, sembrerebbe aver ritrovato l’amore. La fidanzata di Marco Giallini si chiamerebbe Stella e, stando alcune foto che circolano sul web, i due sembrerebbero essere molto innamorati.

Il protagonista di Rocco Schiavone ha confessato di recente che la cosa non sarebbe vera. chiarendo di non volersi innamorare. Perché? “In ogni rapporto l’inizio è fantastico, poi si va in salita e le donne cominciano a rompere”.

A dirlo è appunto lui stesso in un’intervista al Messaggero: Marco Giallini pare dunque aver chiarito come per lui non ci sia più posto per l’amore: “No, per carità non sono fidanzato. Vivo felicissimo con i miei figli Rocco e Diego, due ragazzi magnifici”. E con loro, Giallini, vuole continuare ad abitare in periferia, per non perdere il contatto umano con le persone del suo quartiere: “Voglio salutare i miei vicini. Al centro di Roma non sarebbe possibile coltivare i rapporti umani”. La cosa di cui va più fiero? “Vado fiero di essere arrivato fino a qui con le mie forze”.