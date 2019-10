Rocco Siffredi, chi è il porno attore più famoso: età, carriera hot, film, partners, foto, moglie e figlio e segreti

Lo conoscono tutti, e se tante donne lo hanno amato dal punto di vista professionale, una solo, a quanto dicono ambedue, è quella che regna nel suo cuore. E lui, che della ‘passione’, quella più viscerale che, dietro e davanti a una telecamera si trasforma nel più classico dei film hot, o porno, o che dir si voglia, ha saputo scindere entrambe le facce della sua vita.

Da un lato il film porno e le tantissime donne con cui ha avuto evidentemente incontri finalizzati alle pellicole da girare o produrre. Dall’altra, invece, quella della vita privata.

Stiamo parlando di Rocco Siffredi l’attore hard per antonomasia in Italia, colui che è famosissimo in Italia e in tutto il mondo per le sue numerose performance nei film. Ma che cosa sappiamo di lui? Chi è, a parte la carriera, Rocco Siffredi?

Rocco Siffredi, chi è il porno attore più famoso: anni, film hard, compagne, foto, moglie e figlio e gossip

E’ per tutti il Re dell’hard e del proibito: ma Rocco Siffredi, oltre ad avere la fama di attore di film a luci rosse in realtà è tanto altro, e non è un caso che in questi ultimi anni la sua personalità sia venuta fuori.

Grazie alla tv, ai reality e alle apparizioni nei salotti tv come per esempio questa sera da Barbara D’Urso, infatti, Rocco Siffredi si è dimostrato un uomo in verità di una grande sensibilità e molto legato alla famiglia ed agli affetti. Non è infatti più soltanto per i film porno che oggi è seguitissimo anche sui Social.

Specialmente su Instagram: questo il suo profilo. roccosiffredi_official

https://www.instagram.com/p/B2W5BETjvtb/

Quando è stato scelto come uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, ad esempio Rocco Siffredi ha messo in mostra non solo il suo fisico e la sua virilità, ma ha deciso di farsi conoscere dal pubblico come padre e marito. Dunque Chi è Rocco Siffredi?

Classe 1964, Rocco Siffredi è originario di Ortona, in Abruzzo, dov’è nato il 4 maggio sotto il segno del Toro. All’anagrafe, inoltre, il suo nome è Rocco Antonio Tano, anche se tutti lo conoscono semplicemente con il cognome di Siffredi.

Prima di approdare nel genere dei film vietati ai minori, aveva lavorato sulla Marina Mercantile. Il suo lavoro, inoltre, l’ha portato prestissimo ad andare via da casa, a soli 18 anni, quando si è ritrovato a Parigi dove ha cominciato la sua carriera da attore a luci rosse.

Decisivo il feeling col produttore Gabriel Pontello che lo spinse in questa direzione. Tanti i film, tante le donne che ha avuto.

Rocco Siffredi però, come ama dire lui, è un uomo sposato. E per quanto possa sembrare strano, al di là della professione, l’uomo non è un traditore. Infatti l’attore si è sempre dimostrato fedelissimo alla moglie, Rosa Caracciolo, che tutti conoscono con lo pseudonimo di Rozsa Tassi, nonostante il lavoro che ha svolto per la maggior parte della sua vita.

Rocco Siffredi, chi è: l’amore con la moglie Rosa Caracciolo alias Rozsa Tassi

L’amore tra i due è nato negli anni ’90 e nel 1993 hanno deciso di convolare a nozze. I due, inoltre, si sono conosciuti per puro caso, dopo uno scatto che Rocco ha visto di sua moglie, all’epoca una perfetta sconosciuta, e ha ammesso di essere rimasto rapito e stregato dai suoi occhi.

I due, inoltre, sono anche genitori di due figli: Lorenzo e Leonardo. Ovviamente, hanno preso da ambo i genitori.

Rocco è un uomo semplice, in verità: alle serate glamour o particolari preferisce quelle con gli amici di sempre e con la moglie. Molto schietto, ai figli ha deciso di raccontare la verità sul suo lavoro.

Nel 2016 è uscito un docu-reality sulla sua vita dal titolo Casa Siffredi. Rocco ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della ristorazione e ha aperto il Rocco’s World Cafè sia a Berlino che a Milano. Nel 2012 ha ottenuto una piccola parte nella fiction I Cesaroni