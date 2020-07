Rocco Siffredi messaggio hot a Bianca Guaccero: “Le mandi tutte a casa”. Cosa è successo

Bianca Guaccero è stata la protagonista di un particolarissimo messaggio da parte di Rocco Siffredi: il noto attore porno, in un video-messaggio che, sul web, è di fatto già diventato virale, si è rivolto alla presentatrice in questi termini. “Le mandi tutte a casa”.

Ma esattamente, che cosa voleva dire? A cosa si riferiva? Andiamo a scoprirlo insieme.

Rocco Siffredi a Bianca Guaccero: “Le mandi tutte a casa”

Un Video-messaggio di Rocco Siffredi a Bianca Guaccero ha generato in un primo momento attimi di vero imbarazzo e poi si è trasformato in un argomento di discussione social piuttosto accesso. Acceso, come sono i proverbiali toni di un attore che ha fatto dell’hard la sua carriera, d’altronde.

Bianca Guaccero durante la puntata di Detto Fatto è stata oggetto di un ‘suggerimento’ piuttosto pepato da parte di Rocco Siffredi. La conduttrice ha ricevuto un video-messaggio da Siffredi dal contenuto poco confondibile e che l’ha messa in difficoltà. Mentore di questa mini-gag Jonathan Kashanian.

Rocco Siffredi, video-messaggio a Bianca Guaccero

La stagione di Detto Fatto è conclusa, ma per Bianca Guaccero il momento di imbarazzo vissuto pochi giorni fa è ancora ‘caldo’. Nel corso della penultima puntata del programma, infatti, la conduttrice ha ricevuto un video-messaggio da parte di Rocco Siffredi.

Una gag preparata da Jonathan Kashanian, ospite fisso del programma, che ha chiesto al porno–attore di mandarle un messaggio. Nelle scorse puntate, la conduttrice e il suo fidato compagno di viaggio si sono più volte resi protagonisti di gag provocanti ma divertenti. Per questo motivo Jonathan ha voluto chiedere un parere a un esperto del ‘settore’ quale è Rocco Siffredi, che ha voluto commentare le esibizioni della Guaccero.

“Le mandi tutte a casa“: imbarazzo per la conduttrice

In un video-messaggio, Rocco Siffredi ha salutato Bianca Guaccero mettendola poi in imbarazzo con una frase inequivocabile:

“Bianca, Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Senti, io sono un tuo fan quindi è inutile, io non posso parlare. La tua performance è quasi perfetta. Ti dico quasi perché ti sei ritenuta. Secondo me tu dai 100 volte di più e lo sappiamo: se arrivi nel nostro mondo, le mandi tutte a casa. Quindi resta nel tuo mondo“. Parole che hanno letteralmente mandato in tilt la conduttrice, che è scoppiata a ridere ed è arrossita all’istante. “Scusate sono un po’ in imbarazzo“, la risposta della Guaccero mentre si fa vento con il ventaglio che Jonathan le ha imprestato.

E anche l’opinionista, mentore di questa gag, è scoppiato in grosse risate.