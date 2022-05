Rogo tossico a Monterotondo, il Comune invita la popolazione a “tenere chiuse le finestre”. In fiamme una fabbrica di vernici, non ci sono vittime (VIDEO)

“E’ in corso un importante incendio, all’interno di un’azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale. Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni”.

E’ quanto comparso poco fa sul sito istituzionale, il Comune di Monterotondo, comune alle porte della Capitale, in merito al terribile rogo sprigionatosi all’interno di un capannone industriale di vernici.

Monterotondo: le fiamme, levatesi intorno alle 13, in pochi minuti hanno avvolto l’intera struttura affumicando l’area

Le fiamme, per cause ancora da accertare sarebbero divampate improvvisamente poco dopo le 13 e, in pochi minuti, hanno completamente avvolto la struttura, liberando un fumo denso acre.

Monterotondo, i soccorsi hanno circoscritto l’area, non si registrano vittime o feriti, Lievemente intossicato il titolare dell’azienda

Diverse unità dei vigi del fuoco, mezzi della Protezione Civile ed i sanitari del 118, sono subito accorse presso il capannone che si trova fra via Leonardo da Vinci e via Pacinotti.

Al momento non si registrano fortunatamente vittime o feriti gravi, tranne il titolare dell’azienda, che è risultato essere lievemente intossicato.

Mentre le forze dell’ordine per questioni di sicurezza hanno provveduto a perimetrale l’area dell’incendio, come detto il Comune di Monterotondo a scopo cautelativo ha invitato tutti i residenti a tenere chiuse le finestre.

