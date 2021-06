Roland Garros, Djokovic batte Tsitsipas e trionfa

Novak Djokovic batte Stefanos Tsitsipas nella finale del Roland Garros per 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 dopo oltre 4 ore di battaglia e trionfa nel torneo parigino, conquistando il 19esimo titolo il carriera in una prova del Grande Slam. Il serbo n.1 del mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Rafa Nadal, deve mettere in campo tutta la sua classe per ottenere il secondo successo in carriera sulla terra parigina dopo quello del 2016, il suo rivale Stefanos Tsitsipas parte infatti con grande determinazione portandosi avanti 2 set a 0. Il n.5 del mondo deve però arrendersi alla qualità di Djokovic che ribalta la gara chiudendo 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 dopo 4 ore e 12 minuti di gioco. Con questo successo il n.1 del mondo si porta a un solo titolo dalle 20 affermazioni in prove del Grande Slam di Federer e Nadal.