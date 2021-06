Roland Garros, Federer si ritira dagli ottavi e Berrettini ai quarti

Roger Federer si ritira dagli ottavi di finale del Roland Garros e l’azzurro Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto affrontare lo svizzero nel quarto turno del torneo parigino, accede ai quarti di finale dello Slam in corso nella capitale francese. Il 39enne fuoriclasse di Basilea ha comunicato il forfait agli organizzatori del torneo. “Dopo i colloqui con il mio team, ho deciso che devo ritirarmi dal Roland Garros. Dopo due interventi al ginocchio e oltre un anno di riabilitazione è importante ascoltare il mio corpo ed evitare di affrettare i tempi nella via del recupero. Sono felice di aver giocato 3 match, non c’è sensazione migliore rispetto a quella che si prova tornando in campo”, dice Federer. Guy Forget, direttore del torneo, esprime “dispiacere” per il ritiro dello svizzero. “Siamo stati tutti felicissimi di rivedere Roger a Parigi, dove ha giocato 3 match di alto livello. Gli auguriamo il meglio per il resto della stagione”.