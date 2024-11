Rolling Stones verso il concerto all’Olimpico di Roma nel 2025: la possibile data

Roma potrebbe ospitare nuovamente i Rolling Stones allo Stadio Olimpico, segnando in grande l’apertura della stagione dei concerti estivi. Dopo settimane di rumors è emersa la possibile tappa europea dell’Hackney Diamonds Tour, accrescendo l’attesa. Secondo parte della stampa italiana, la data all’Olimpico è quasi confermata, con l’annuncio ufficiale previsto tra fine gennaio e inizio febbraio.

Rolling Stones live all’Olimpico di Roma: possibile data

Il nuovo, imperdibile show dei Rolling Stones allo Stadio Olimpico di Roma potrebbe essere previsto a fine maggio, aprendo così la stagione dei grandi live estivi. I rumors si rincorrono da settimane, e ora il sito Stones News, noto per la vicinanza alla band, ha rilanciato l’ipotesi di una tappa europea dell’Hackney Diamonds Tour.

Secondo quanto riportato da QN e Il Messaggero, la data all’Olimpico è quasi certa, in attesa solo dell’annuncio ufficiale previsto tra fine gennaio e inizio febbraio, quando verranno comunicate tutte le tappe europee del tour.

Gli Stones mancano dalla capitale dal 2014, quando hanno regalato un concerto iconico al Circo Massimo davanti a più di 70.000 fan. L’ultima volta allo Stadio Olimpico, invece, risale al 2007.

Tutti i concerti dei Rolling Stones a Roma

I Rolling Stones hanno infiammato Roma in molte occasioni, con concerti che hanno segnato la storia della musica. La prima esibizione risale al 6 aprile 1967 al Palasport, dove la band, tra imprevisti e un pubblico estasiato, ha lasciato il segno. Tornati nel 1970, i Rolling Stones hanno suonato ancora al Palazzo dello Sport, mostrando una maturità nuova, influenzata dagli eventi drammatici di quegli anni.

Nel 1990, i Rolling Stones si sono esibiti allo Stadio Flaminio per due serate consecutive, affrontando un pubblico meno numeroso del previsto, ma ritrovando il calore dei fan a Torino pochi giorni dopo.

Dopo un’assenza prolungata, nel 2007, hanno suonato allo Stadio Olimpico, dove si sono esibiti su un palco che si estendeva tra il pubblico, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

L’ultima tappa romana della band è stata memorabile: nel 2014 hanno performato al Circo Massimo, per un concerto che ha richiamato fan da ogni parte d’Italia. Con una scaletta di grandi successi e momenti speciali come la partecipazione di Mick Taylor, l’ultima serata degli Stones in Italia è stata un evento indimenticabile.

