(Adnkronos) – Tamponamento a catena tra 9 auto questa mattina a Roma lungo il raccordo autostradale A24, tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini. Il bilancio è di tredici feriti, di cui 3 in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando di Roma, il 118 e le forze dell’ordine. Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso per i rilievi del caso.