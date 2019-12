Roma, 1,3 kg cocaina nascosti in intercapedine appartamento: arrestato 46enne

Un controllo di routine in via Tiburtina, effettuato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma ha permesso ai poliziotti di sequestrare 1 kg e 400 grammi di cocaina e di arrestare C.A, un italiano di 46 anni. L’uomo, che viaggiava a bordo di un motociclo, è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, nascosti all’interno degli slip.

Per questo l’accertamento è proseguito all’interno della sua abitazione dove gli agenti, in un foro praticato all’interno di una intercapedine nel seminterrato dell’appartamento, hanno scoperto 1 chilo e trecento grammi di cocaina, suddivisa in vari involucri di cellophane trasparente. Arrestato, C.A., su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato associato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Tribunale,