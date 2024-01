(Adnkronos) – Un 14enne romeno è stato ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco a Monetcompatri, vicino Roma. Intorno alle 3, al parcheggio della metro C Pantano, sulla via Casilina, sono intervenuti i carabinieri e il 118. La vittima è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Non si esclude una lite fra due gruppi. Sul posto anche il pm di Velletri.