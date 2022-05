(Adnkronos) – Una ragazza di 16 anni è stata trovata riversa a terra in un cortile condominiale in via Battistini, a Roma. La ragazza perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Da una prima valutazione dei carabinieri intervenuti sul posto, la 16enne sarebbe precipitata dalla finestra di un appartamento. La ragazza, che è molto grave, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli. Sono in corso gli accertamenti dei militari al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.