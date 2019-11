Roma, 2 tifosi scozzesi accoltellati davanti pub: stasera match Lazio-Celtic

Due tifosi del Celtic, entrambi scozzesi di 52 e 35 anni, sono stati accoltellati ieri sera a Roma nell’arco di pochi minuti uno dall’altro. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe iniziato alle 23 circa davanti a un pub di via Nazionale. Un ferito è stato soccorso proprio davanti all’irish pub The Flann O’Brien, l’altro in piazza Beniamino Gigli vicino al Teatro dell’Opera. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I, le loro condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia. Sono in corso le ricerche degli aggressori: secondo le prime testimonianze sarebbero un gruppo di ultras laziali che sono poi scappati. Stasera è in programma all’Olimpico la partita di Europa League Lazio-Celtic.