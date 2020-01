Roma, inizio 2020 amaro: i giallorossi cadono in casa con il Torino

Inizia male il 2020 della Roma, che davanti al suo pubblica sperava di festeggiare al meglio l’inizio del nuovo anno. Proposito mandato in fumo da un Torino corsaro, capace di imporre idee e gioco all’Olimpico contro una Roma apparsa fuori giri. Capace di stare in partita, almeno per ratti della gara, ma mai completamente.

Un atteggiamento poco lucido che ha portato la squadra di Foinseca a subito un 2-0 interno che fa male, soprattutto ai fini della classifica, con la Lazio che allunga e l’Atalanta che ha così l’opportunità di recuperare terreno sul quarto posto. Doppio Belotti affonda i giallorossi, che dovranno riprendersi in fretta dalla batosta.

Fonseca. “La palla non voleva entrare”

A termine della gara l’allenatore giallorosso Fonseca ha analizzato la sconfitta: “La sosta non ha inciso, la squadra ha fatto comunque bene: 31 tiri in porta sono tanti, ma la palla non voleva proprio entrare… La partita non è stata grandissima, ma due-tre occasioni nitide per segnare le abbiamo avute”.

Ha spiegato l’allenatore portoghese, che ha continuato: “Abbiamo avuto delle difficoltà sulla nostra fascia destra, specialmente nel primo tempo. Loro sono forti in contropiede, con Belotti bravo a chiamare la profondità: avremmo dovuto essere più corti, questo sì, poi se non segni diventa tutto più complicato”, ha concluso.