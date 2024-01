Roma, 20enni bloccati dai carabinieri: droga nell’auto

Ventenni nei guai nella Capitale: stati pescati con due chili di hashish sotto al sedile. Venti panetti di “fumo” sequestrati dai carabinieri.

Sono stati rinvenuti in auto trovati nel possesso di due ventenni: i carabinieri della compagnia di Colleferro li hanno arrestati in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

I due, di 19 e 20 anni, studenti di Roma, sono stati fermanti nel corso di un controllo sul tratto autostradale dell’A1 di Colleferro.

Il 20enne, alla guida del mezzo, vedendo la pattuglia dei militari, ha provato a fare un’inversione di marcia, nel tentativo di fuggire, sbattendo sulla gazzella dell’Arma, senza danneggiarla.

Nella vettura, i militari hanno trovato 20 panetti di hashish di circa 2 chili, nascosti sotto il sedile lato passeggero: i due sono condotti in caserma prima, sono poi passati presso il carcere di Velletri, a disposizione della magistratura.