(Adnkronos) – Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in strada in via Publio Rutilio Rufo, nella zona del Tuscolano, a Roma. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il ragazzo. Dietro la schiena del 25enne sono stati rilevati alcuni segni di coltellate. Secondo quanto si apprende, alcuni testimoni avrebbero visto alcune persone fuggire via. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica. Indagini in corso. L’ipotesi è quella dell’omicidio.