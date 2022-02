Roma, 4 calciatori positivi al Covid: il comunicato

Brutte notizie per la Roma in vista della gara casalinga contro l’Hellas Verona. Il club giallorosso ha infatti annunciato che 4 calciatori sono risultati positivi al Covid. La società giallorossa non ha reso noti i nomi dei tesserati in questione per motivi di privacy.

Di seguito la nota del club: “L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”.