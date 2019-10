Roma, 4 tonnellate verdure sequestrate nel Car: segnalati per frode 2 titolari aziende agricole

Sono stati sequestrati, all’interno del Centro Agroalimentare di Roma (Car) di Guidonia Montecelio prodotti ortofrutticoli per un peso complessivo di circa 4 tonnellate. I carabinieri forestale intervenuti hanno inoltre segnalato all’autorità giudiziaria i titolari di due aziende agricole per frode in commercio, poiché vendevano i prodotti, poi sequestrati tra cui peperoni, cetrioli, insalata mista composta da puntarelle, broccoletti, cicoria, lattuga, spinaci, canasta e lattuga romana, etichettandoli come provenienti dai propri fondi ma in realtà acquistati da altro produttore.