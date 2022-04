Roma, 41enne senza fissa dimora perde la vita: via alle indagini

Trovata in strada priva di vita, con i suoi effetti personali vicino. Non una rapina o un’aggressione, ma una morte comunque sospetta sulla quale i carabinieri vogliono vederci chiaro.

Si indaga sul decesso di una transessuale di origini colombiane di 41 anni, a Roma senza una dimora fissa e irregolare sul territorio italiano e già più volte segnalata. A dare l’allarme, intorno all’una e 30 di mercoledì, è stato un passante che ha visto il corpo privo di sensi, in piazza Mancini.

I sanitari del 118 arrivati sul posto, hanno trovato il corpo riverso sull’asfalto. Vicino, sono stati trovati il cellulare, il portafoglio e i documenti. Elementi utili che ne hanno consentito l’immediato riconoscimento.

Allertati, in piazza Mancini, sono arrivati i carabinieri della compagnia Trionfale e quelli del nucleo investigativo di Via in Selci per i rilievi. Non sarebbero state riscontrate ferite compatibili con un’aggressione. Si attende l’autopsia al policlinico Agostino Gemelli, per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude che la morte possa essere stata causata da una overdose. Nel frattempo i carabinieri che indagano, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area.