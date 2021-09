Roma, 5 morti in sette giorni per le strade

Cinque morti in sette giorni: Roma lamenta ancora vittime di incidenti stradali. L’ultimo, Quirino Filippi un colonnello di 43 anni. Il militare, di stanza nel reparto trasmissioni della Difesa, era partito da casa e stava raggiungendo il posto di lavoro quando è avvenuta la drammatica fine. Il Colonnello era a bordo della sua moto e percorreva la via Trionfale quando, all’incrocio con via Giovan Battista Audiffredi, ha visto arrivare una Citroen C3 nera guidata da un 34enne. L’auto, secondo la dinamica ricostruita dalla polizia locale, stava girando per entrare da un gommista. Il Colonnello è stato sbalzato di sella, ha raggiunto la barriera in ferro e la moto gli è finita addosso. Morendo sul colpo.

All’automobilista della Citroen C3 è stata ritirata la patente ed indagato per omicidio stradale. L’uomo, portato all’ospedale Sant’Andrea, è stato sottoposto ai test di alcol e droga: gli esiti sono attesi nei prossimi giorni.