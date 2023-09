Roma, 53enne nei guai: persecuzioni ad anziani

E’ finito nei guai un uomo di 53 anni che è stato condannato a un anno di carcere per aver messo in atto azioni di natura persecutoria verso una coppia anziana di vicini di casa per nove anni. Tutto avrebbe avuto iniziato quando i due anziani avrebbero osato lamentarsi delle condizioni del terrazzo del loro vicino, infestato da animali e rifiuti.

Da quel momento, l’uomo ha iniziato a perpetuare una serie di atti persecutori, come la colla nella serratura dell’appartamento in zona Magliana fino alle minacce di morte palesi, incluse scritte minacciose sui muri e l’uso di armi come pistole e asce per spaventarli.

Malgrado le denunce, l’uomo ha continuato tentando anche di aggredire il vicino con un bastone. Questo incubo ha costretto gli anziani a trasferirsi e vendere la loro casa. Ora, l’uomo è stato condannato per stalking.