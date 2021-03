Roma, 74enne si lancia dalla finestra: ecco dove e perchè

Si lancia dalla finestra dell’appartamento in fiamme, nulla da fare per una donna di 74 anni, non sopravvissuta alla caduta. È accaduto questa mattina, intorno alle 8,30 in pieno centro storico a Roma, in via Monserrato dove un appartamento al terzo piano di una palazzina ha preso fuoco.

All’interno dell’abitazione marito e moglie, rispettivamente di 67 e 74 anni. Presa dal panico la donna ha provato a fuggire dalla finestra precipitando nel cortile interno della palazzina prima dell’arrivo dei soccorritori.

Seguono aggiornamenti