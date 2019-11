Roma, a 18 anni dall’esplosione in via Ventotene cerimonia in ricordo vittime

Cerimonia solenne questa mattina in via Ventotene a Roma in ricordo delle otto persone, tra cui quattro vigili del fuoco, che persero la vita nell’esplosione causata da una fuga di gas che il 27 novembre 2001 dilaniò un palazzo. I vigili del fuoco del comando di Roma hanno deposto una corona in ricordo del tragico evento.

Presenti alla cerimonia il Capo del Dipartimento della direzione vigili del fuoco, il Capo del Corpo, il comandante della direzione regionale, il comandante Vicario di Roma, autorità cittadine, croce rossa e Carabinieri.