Roma, a Fontana di Trevi segnaletica vandalizzata e scritta sull’asfalto per deviare turisti

“Qualcuno ha deturpato la segnaletica che indirizza i turisti verso Fontana di Trevi, piegando un cartello e occultando le informazioni. Addirittura sull’asfalto, compare una scritta cubitale che devia i flussi in un’unica direzione”. Lo scrive su Facebook Carlo Cafarotti assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma.

“E’ un gesto gravissimo, condanniamo senz’appello chiunque se ne sia reso responsabile. Non è solo un disservizio ai turisti. Si tratta di un’offesa alla Capitale, ai suoi gioielli artistici e alla sua credibilità. Un’azione irresponsabile che tra l’altro mina la sicurezza pubblica, poiché si rischia di congestionare pericolosamente la via limitrofa al sito. Ho chiesto alla Polizia Locale – conclude Cafarotti – di mettersi al lavoro per rintracciare i colpevoli. Chi non rispetta Roma non ne è degno”.